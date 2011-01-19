Кількість жертв повеней у Бразилії зросла до 711

Кількість жертв повеней і зсувів ґрунту у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро збільшилася до 711 осіб, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на бразильське видання Globo.

Раніше повідомлялося про 680 загиблих. Потужні грязьові потоки зійшли одразу на кілька міст у гірській частині штату Ріо-де-Жанейро після сильної зливи в ніч на 12 січня.

За добу в регіоні випало близько 800 міліметрів опадів, що відповідає місячній нормі. Найсильніше від зсувів ґрунту постраждали міста Нова-Фрібургу, де загинули 335 осіб, Терезополіс - 285 загиблих, Петрополіс і Сумідоуру - 62 і 22 жертви відповідно. Всі ці міста розташовані в горах на відстані близько 100 кілометрів на північ від Ріо.

Цей природний катаклізм вже став найбільшим стихійним лихом в історії Бразилії, випередивши за числом жертв повінь 1967 року в місті Карагуататуба на узбережжі штату Сан-Паулу. Тоді загинули 436 осіб. Минулого понеділка у штаті Ріо-де-Жанейро було оголошено тижневий траур за жертвами трагедії. На ліквідацію наслідків повеней і зсувів ґрунту влада Бразилії виділила близько 780 мільйонів реалів (461,5 мільйона доларів), відповідний указ підписала президент Бразилії Ділма РУССЕФФ.