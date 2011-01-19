Як фізичні вправи поліпшують роботу мозку

Американські вчені провели дослідження і з`ясували, що люди, які займаються спортом, краще запам`ятовують інформацію, швидше вивчають новий матеріал, легше концентруються на важливому. Вони не схильні до депресій, і криза середнього віку, як правило, обходить їх стороною. Крім того, процес одужання у них проходить набагато швидше.

Дослідники стверджують, що коли енергія добігає кінця, організм починає зберігати і захищати найбільш важливий орган, який теж вимагає енергію, тобто мозок. Фізичні навантаження, крім захисту мозку, ще й покращують його роботу.

Якщо збільшити навантаження, то мозок почне виробляти речовини, які називаються факторами росту. Ці речовини стимулюють роботу клітин. Народжуються нові клітини, а старі краще розвиваються і формують міцніші зв`язки одина з одною. Стає можливим швидший доступ до глюкози та інших поживних речовин завдяки поліпшеній роботі кровоносних судин. Все це сприятливо позначається на здатності думати, вчити і запам`ятовувати.

gazeta.ua