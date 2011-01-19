Учені виявили позитивні властивості нітратів

Учений Гері Міллер з Wake Forest University стверджує, що нітрати мають позитивні для здоров`я властивості: вони знижують тиск, забезпечують здорове травлення і позитивно позначаються на в`язкості крові.

На сьогодні наукою доведено, що нітрати шкідливі для організму, вони можуть викликати рак, перетворюючись у канцероген нітрозамін.

Як стверджує Міллер у своїй статті на сторінках журналу Nitric Oxide, ця речовина покращує надходження кисню в мозок. Таким чином, встановив він у результаті проведених досліджень, багаті нітратами овочі можуть стати дієвими природними ліками для запобігання порушень в системі кровообігу і боротьби зі старечим недоумством.

При цьому, зазначає автор, нітрати потрапляють у рослини не тільки з добрив. Рослина забирає азот із грунту і накопичує його насамперед у листі, перетворюючи в нітрати. У випадку, якщо рослина отримує багато сонячного світла, нітрати у свою чергу трансформуються у протеїни. Таким чином, через брак світла такі зимові овочі, як червоний буряк, шпинат, рукола і капуста, природним чином містять багато нітратів.

Поки не ясно, визнає Міллер, чи діють азотисті сполуки з добрив так само, як природні.

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