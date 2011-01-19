Цілющі властивості водохресної води дійсно сходять з небес

Російські учені розкрили дивовижну таємницю водохресної води - цілющі властивості сходять на неї з космосу.

Біофізики науковими методами підтвердили велике православне диво, яке відбувається щорічно в свято Богоявлення (Хрещення Господнє) 19 січня, - вся вода раптом змінює свої властивості. І точно вказали конкретний час, в який варто запасатися водохресною водою, - саме тоді цілющі властивості води особливо сильні.

"Сплеск унікальних якостей води починається, як правило, у Водохресний святвечір приблизно з 17.30 до 23.30 і продовжується в свято Водохреща з 12.30 до 16.00, - розповів Life News завідувач лабораторії біофізики води НДІ екології людини і гігієни навколишнього середовища ім. Сисіна Станіслав Зенін. - А потім вода в природних водоймищах швидко повертається в свій звичайний стан. Зміни її якостей в свято Водохреща ми спостерігаємо і реєструємо протягом багатьох років підряд, метод спостережень відображає структуру води і затверджений вченою радою мінохоронздоров`я Росії".

Це явище відбувається щорічно - без перерв і пауз.

"Минулого року один священик написав нам, що, до його здивування і жаху, водохресна вода не проявила своїх унікальних якостей, - говорить доктор біологічних наук Станіслав Зенін. - Ми підняли наші дані і побачили, що у високосні роки дата сплеску зміни властивостей води зміщується. Минулого року водохресна вода змінила свої властивості на добу раніше - 17 січня".

Вважається, що звичай освячення вод в Християнській Церкві даний самим Ісусом Христом, коли він занурився в Іордан. Освячена вода в церковній традиції - носій благодаті Божої: вона очищає віруючих людей від духовної і фізичної скверни, освячує їх, наповнює Божественною благодаттю і дарами Духу Святого.

Цілющі властивості святої води дійсно, як вважають віруючі, сходять на неї з небес, - і цей факт підтвердили учені.

"За нашими дослідженнями, те, що вода змінює свої властивості, пов`язане з положенням Землі, - стверджує Станіслав Зенін. - Саме 19 січня планета Земля потрапляє в точку, де йде особливо сильний потік частинок, що змінює властивості води. І в інші дні планета потрапляє під дію потоків частинок, але менш сильних - як правило, це відбувається в святі дні, православні свята. Офіційними науковими методами ми зареєстрували факт, що вода реагує на них і потім довго може зберігати свої властивості. Причому її унікальні якості посилюються, коли приєднують процедури, які зазвичай проводять в церкві, - опускають у воду срібний хрест (срібло покращує якість води), читають молитви (ми проводили експеримент, коли 500 осіб читали молитви над водою і її якості неймовірно посилилися)".

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