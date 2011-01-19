Дим, який сідає на предметах, серйозно загрожує життю і здоров`ю

Дим, який сідає на одяг, меблі, килими (так званий «thirdhand» дим), може бути небезпечніший, ніж ви вважаєте, йдеться в дослідженні, оприлюдненому в журналі ACS` journal, Environmental Science & Technology. Навіть якщо ви не палите (firsthand smoke), і поряд з вами немає курців (secondhand smoke), тютюновий дим все одно може непомітно шкодити здоров`ю.

Дослідження показали, що нікотин, осівши на поверхні предмету, вступає в реакцію з озоном, внаслідок чого утворюються нові шкідливі для людини речовини.

Щоб довести це, науковці досліджували реакції між нікотином і складовими повітря на поверхнях з різних матеріалів, що є в будинку, наприклад, целюлозі, поліровці меблів, тканинах, папері тощо. В результаті виявилось, що на цих поверхнях утворюються токсичні речовини.

«Враховуючи, що продукти реакції нікотину з озоном на різноманітних поверхнях в помешканні токсичні, а їх частинки дуже малі, вони можуть бути причиною проблем із здоров`ям. Таким чином, подібне пасивне куріння є додатковим чинником ризику для здоров`я», – підсумовують автори.