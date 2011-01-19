2,8 млн осіб постраждали через обледеніння на півдні Китаю

Через надзвичайну ситуацію, що склалася в результаті обледеніння в Гуансі-Чжуанському автономному районі (південний Китай), постраждали 2,78 мільйона осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформагентство Сіньхуа.

"Згідно зі статистикою Управління цивільної адміністрації автономного району, від стихії постраждали 221,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Прямі економічні збитки оцінюються у 1,2 мільярда юанів (близько 182,5 мільйонів доларів), збитки сільському господарству, зокрема, становили 1,03 мільярда юанів (близько 152 мільйонів доларів). Негода також негативно вплинула на дорожній транспорт і електропостачання", - наголошується у повідомленні. За прогнозом метеослужби, на Гуансі насувається нова хвиля атмосферних опадів. У найближчі сім днів середня температура повітря буде на 2-4 градуси нижчою за норму. У північних і гірських районах очікуються снігопади і ожеледь.