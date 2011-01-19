Єврокомісія визначила політику щодо спорту

Європейська комісія схвалила комюніке для Ради ЄС і Європарламенту «Розвиток європейського виміру в спорті».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Згідно з комюніке, європейська політика у сфері спорту торкатиметься переважно питань, які уряди країн-членів не можуть вирішити на національному рівні.

«Спорт є важливим для європейської економіки і ключовим компонентом її соціальної моделі. Заходи, які ми ухвалили сьогодні, підкреслюють внесок спорту в наше суспільство і допоможуть поліпшити розвиток спорту», - заявила із цього приводу комісар ЄС з питань освіти, культури, мультилінгвізму і молоді Андрулла ВАССИЛІУ.

Пропозиції Єврокомісії охоплюють три основні області: суспільну роль спорту, його економічну і організаційну складові.

Щодо суспільної ролі спорту Єврокомісія пропонує розглянути можливість приєднання ЄС до антидопінгової конвенції Ради Європи, створення рекомендацій щодо поєднання спортивних тренувань і загальної освіти, розробку правил забезпечення безпеки для міжнародних спортивних подій, розвиток стандартів доступності спортивних організацій у рамках Європейської стратегії для людей з обмеженою мобільністю.

В області економіки Єврокомісія закликає до створення спортивними організаціями механізмів колективного продажу медіа-прав для забезпечення адекватного розподілу доходів, обміну кращим досвідом щодо прозорості і стабільності фінансування спорту, моніторингу застосування державної допомоги в області спорту.

У організаційній сфері комюніке пропонує провести дослідження правил трансферу і розробку рекомендацій у цій області, розробити рекомендації про поєднання європейських правил про вільне пересування з організацією змагань в індивідуальних видах спорту на національній основі, підтримувати соціальних партнерів і спортивні організації для створення соціального діалогу про спорт і відпочинок на європейському рівні.

Комюніке буде передане до Ради ЄС і Європарламенту на розгляд.

Цим комюніке вперше передбачається вивести політику в області спорту на європейський рівень, що передбачене статтею 165 Лісабонської угоди ЄС.