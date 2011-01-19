З'ясували,чому сидяча робота провокує серцеві недуги

Cидяча робота майже завжди збільшує ризик виникнення серцевих захворювань. Це довели вчені Квінслендського університету (Австралія), провівши дослідження за участю 4800 добровольців із США. Учасників експерименту забезпечили акселерометром, що дозволило встановити, як довго вони сидять і чи багато ходять протягом робочого дня.

Потім вчені обстежили випробовуваних і дійшли висновку, що прихильники сидячого способу життя мають ширшу талію, підвищений рівень холестерину та інсуліну, а також частіше страждають запальними процесами. Все це може провокувати проблеми з серцем.

До того ж, ті, хто рідко піднімається зі стільця, щоб зробити невелику перерву і походити, більше за інших ризикують стати жертвою серцевих недуг.

Висновок лежить на поверхні: тривале сидіння загрожує великою небезпекою для здоров`я. Більш того, за словами медиків, сидячий спосіб життя може бути незалежним чинником ризику розвитку хвороб серця.

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