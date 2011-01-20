Ще одна корисна властивість зеленого чаю

Вчені продовжують вишукувати корисні властивості і без того вже «розкрученого» щодо корисносіь зеленого чаю. Так, японські дослідники з University of Shizuoka довели: зелений чай - відмінна профілактика простудних захворювань.

Цікаво, що і пити його не обов`язково - достатньо просто вдаватися до триразового полоскання горла зеленим чаєм.

Крім того, вчені з університету Ньюкасла нещодавно також довели, що зелений чай - щит для центральної нервової системи, що захищає від різних форм слабоумства, зокрема і від хвороби Альцгеймера.

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