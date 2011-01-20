Понад 60 % лікарів дурять пацієнтів

Більшість лікарів не надають хворому повної інформації про методи лікування і вживаних препаратів.

У опитуванні взяли участь 679 американських лікарів-терапевтів і ревматологів. З них 62% зізналися, що регулярно дають хворим плацебо - фармакологічно нейтральну речовину, лікувальний ефект якої обумовлений вірою пацієнта в цілющі властивості препарату.

Опитування показало, що більшість медиків використовують як плацебо справжні фармакологічні препарати: 41% прописують болезаспокійливі, 38% - вітаміни, 13% - антибіотики, 13% - седативні препарати, 3% призначають ін`єкції фізіологічного розчину, а 2% - пігулки лактози.

Схожі результати були отримані в ході аналогічних досліджень, що проводилися раніше в інших країнах, зокрема, Великобританії, Данії і Швеції.

Самі ж пацієнти говорять, що вважали за краще б знати всю правду про те, який препарат і для чого призначає їм лікар.

vrach.tv