Аромат кави допомагає подолати стрес

Саме вдихання запаху кави допомагає мозку впоратися з наслідками стресу, викликаним нестачею сну. Група вчених провела дослідження на лабораторних щурах і з`ясувала, що запах смажених кавових зерен призводить до змін у роботі ряду генів і виробництві білків у мозку, які допомагають зменшити наслідки стресу через позбавлення сну.

У ході експерименту вчені виділили чотири групи пацюків. Перша - контрольна, друга - група повністю позбавлена можливості сну, третя - вдихала запах кави, але час сну був обмежений, а пацюки четвертої групи вдихали запах кави й були позбавлені сну.

Дослідники встановили, що у щурів, які вдихали запах кави, інакше "працюють" 17 генів. При цьому у щурів, позбавлених сну, і у щурів з «безсонням" і з запахом кави різнилася активність у 13 з них. Зокрема, запах кави сприяв виділенню білків, що мають антиоксидантні властивості - захищають нервові клітини від ушкоджень, пов`язаних зі стресом.

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