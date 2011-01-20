Антидепресанти викликають агресію

Протидепресивні засоби створені для того, щоб допомагати людям відчувати себе щасливішими і більш невимушено, але недавно проведене дослідження встановило зв`язок між деякими прописуваними засобами від депресії і підвищеним ризиком виникнення агресивної поведінки, включаючи фізичний напад і вбивство.

Грудневе дослідження 2010 року Інституту Використання Безпечних Медикаментів виявило 5 з 10 антидепресивних засобів, які пов’язані з появою агресивної поведінки.

Вчені стверджують, що показник агресивної поведінки серед тих, хто приймає антидепресанти, не повинен ставати сюрпризом, оскільки ті люди, можливо, вже мали відхилення в поведінці, які зробили їх схильними до насильства. Фактично, їх здатність до насильства, можливо, і стала причиною застосування протидепресивних засобів.

Але дослідження Інституту Безпечного Використання Медикаментів, некомерційної групи, що знаходиться в Пенсільванії, свідчить про інше. Аналіз був заснований на дослідженні 484 несприятливих ефектів, про які повідомлялося Управлінню Продовольчих продуктів і Ліків з 2004 по 2009 рік і які відносилися до вказаних ліків.

"З 10 ліків, пов`язаних з появою агресивної поведінки, п`ять були протидепресивними засобами.

Препарат Прозак (fluoxetine) був найбільш пов`язаним з виникненням агресії, що збільшує жорстоку поведінку в 10,9 разів. Паксил (paroxetine), Лювокс (fluvoxamine), Еффексор (venlafaxine) і Прістік (desvenlafaxine), в 10,3; 8,4; 8,3 і 7,9 разів збільшували схильність до насильства.

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