Чому повертається зайва вага

Секрет повернення ваги після закінчення дієти розгадали учені з лікарні Університету Сантьяго в Чилі. Вони з`ясували, що люди з високим рівнем гормону лептин і низьким – гормону грелін — частіше за інших набирають скинуті кілограми.

Лікарям часто доводиться стикатися з пацієнтами, які після завершення курсу схуднення знову набирають скинуту вагу або навіть і додаткові кілограми. Це називають «ефектом йо-йо» — по назві іграшки у вигляді м`ячика на гумці, який повертається назад.

Учені під керівництвом Ганни Белен Крузейро перевірили рівень гормонів у 104 добровольців із зайвою вагою, які два місяці сиділи на низькокалорійній дієті.

З`ясувалося, що у тих, хто після закінчення курсу набрав більше 10 відсотків скинутої ваги, спостерігається підвищений рівень гормону лептин і знижений – греліну.

Грелін — гормон, що синтезується клітинами слизистої шлунку. Перед прийомом їжі його рівень збільшується, після прийому — зменшується. Лептин ще називають гормоном насичення.

newsland.ru