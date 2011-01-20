Що корисніше: масло чи маргарин?

Масло і маргарин однаково калорійні! Вершкове масло є насиченими тваринними жирами. Вони підвищують рівень холестерину в крові, а це може сприяти розвитку атеросклерозу і привести до інфаркту міокарду. У маргарині більш рослинні і менше насичені жири, але – зворотний бік медалі – він містить трансжири. Що ж це таке? Це результат обробки жирів методом гідрогенізації, при цьому рідкі рослинні жири перетворюються на тверді. Це покращує смак і структуру деяких готових борошняних продуктів (печива, крекера і пиріжків), збільшує термін їх зберігання. Проте трансжири підвищують рівень «шкідливого» холестерину в крові.

Отже, маргарин і спред (м`яке масло) містять трансжири, а вершкове масло – це в чистому вигляді насичені жири. Що ж вибрати? Краще – нерафіновану олію!

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