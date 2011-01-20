Чищення зубів шкодить здоров'ю

Американські учені провели дослідження за участю майже трьохсот пацієнтів стоматологів, кожний з яких пройшов одну з трьох процедур — звичайне чищення зубів, видалення зуба з попереднім введенням антибіотика і видалення зуба з прийомом плацебо. Після процедури у всіх добровольців були узяті проби для визначення кількості бактерій в організмі, які пов`язані з інфекційним ендокардитом, на всіх етапах обстеження.

В результаті, частіше небезпечні бактерії виявляли в крові тих, хто видалив зуби. Проте багато бактерій було в крові і у тих, хто просто чистив зуби.

Це означає, що бактерії потрапляють в кров сотні разів на рік, при чищенні зубів, що може викликати серйозну хворобу серця — інфекційний ендокардит.

vrach.tv