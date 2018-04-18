Якщо у дитини грип...

Перебіг цього захворювання може бути різним. У деяких випадках виникає лише біль у горлі і мінімальні симптоми погіршення загального стану. Але клініка класичного грипу - це, як правило, тяжкий стан. Захворювання починається гостро після інкубаційного періоду протягом 1-2 днів. Може бути названий навіть час початку захворювання. Спершу симптоми погіршення загального стану (висока температура, часто з ознобом, головний біль, біль у м`язах, нездужання, зниження апетиту) переважають над місцевими ознаками катару верхніх дихальних шляхів.

Зазвичай біль у м`язах (міалгія) або головний біль найбільше турбують хворого, а тяжкість захворювання залежить від інтенсивності гарячки. Міалгія може бути в кінцівках або довгих м`язах спини. Часто непокоїть біль у суглобах. У дітей міалгія може бути особливо вираженою в гомілкових м`язах. Нерідкі скарги і на біль в очних м`язах, сльозотечу і печіння в очах. Загальні симптоми тривають зазвичай протягом 3 днів. Респіраторні симптоми, особливо сухий кашель і нежить, бувають на початку хвороби, але вони не так помітні, як загальні прояви тяжкого стану. Можливий і такий перебіг грипу, коли симптоми погіршення загального стану взагалі є єдиним проявом захворювання, без характерних респіраторних скарг, яких може і не бути. Гарячка є найтяжчим об`єктивним проявом. Температура з`являється швидко і в межах 12 годин підвищується до 39-40°С, а іноді до 41°С і вище. Лихоманка переважно постійна, але може бути інтермітуючою, особливо при використанні жарознижувальних засобів. Типова тривалість лихоманки при грипі 3 дні, але вона може тривати й 4-8 днів.

На початку захворювання дитина виглядає інтоксикованою: обличчя червоне, шкіра гаряча і волога, спостерігаються прозорі виділення з носа, (але без його "закладання"), ін`єкція судин склер. Слизові оболонки носа гіперемовані, але ексудату не буває. Часто збільшуються пришийні лімфовузли. Можуть бути транзиторні (перехідні) сухі або локальні вологі хрипи (у 20% випадків).

Період одужання триває 1-2 тижні і більше. Кашель, в`ялість і нездужання - найчастіші симптоми цього періоду. У дітей до 5 років грип небезпечний сам по собі , а особливо своїми ускладненнями (таблиця 1).

Лікування грипу - непросте завдання. На сьогодні у світі є лише кілька препаратів, які можуть нейтралізувати в організмі вірус грипу. Найдавніший з них - ремантадин, який, на жаль, у нас призначається лише з семирічного віку. Прикметно, що у США та Росії цей препарат застосовують у дітей з 1-го року. Але треба зазначити, що ремантадин діє лише на вірус грипу А і не впливає на віруси В і С. З 1999 року в США дорослим почали призначати нові протигрипозні препарати: занамівір і озельтамівір, які активні щодо грипу А і В. Попередні дані свідчать, що ці препарати, можливо, діють також на вірус пташиного грипу.

Озельтамівір дозволено застосовувати й у дітей. В Україні зареєстровано препарат озельтамівіру - таміфлю, який, щоправда, призначається для лікування грипу у дітей віком понад 12 років. Дітям раннього віку в країнах СНД традиційно призначають внутрішньом`язовий протигрипозний імуноглобулін, але він не завжди ефективний. Інтерферон для парентерального введення в основному не призначається - у зв`язку з побічною дією цих препаратів, зокрема, практично у 100% випадків виникає грипоподібний синдром. Інтраназальне введення препаратів інтерферону для лікування грипу малоефективне. Таким чином, слід визнати, що етіотропна терапія грипу розроблена ще недостатньо. Велике значення в лікуванні грипу має контроль гарячки, яка може призвести до набряку мозку. Тому не слід допускати підвищення температури тіла вище 38°С. Дітям, які погано переносять температуру, мають судомну готовність, слід знижувати температуру навіть тоді, коли вона менша 38°С. Серед жарознижувальних засобів для дітей рекомендовані препарати парацетамолу або ібупрофену чи німесуліду. Дітям до 12 років забороняється призначати як жарознижувальний засіб ацетилсаліцилову кислоту (аспірин), яка на фоні грипу сприяє виникненню синдрому Рея (енцефалопатія з жировою дегенерацією печінки), що в багатьох випадках веде до летального наслідку. Враховуючи, що на фоні високої температури може виникати зневоднення, важливим у лікуванні дитини є випоювання - призначається 100-150 мл рідини на кг маси тіла дитини на добу. Це можуть бути вітамінізовані напої, чаї з калиною, малиною, лужна мінеральна вода. Крім того, застосовуються симптоматичні засоби (від нежитю, кашлю, проти судом та інших патологічних симптомів).

Відомо, що у випадках, коли лікування малоефективне, особливого значення набуває профілактика. Це стосується і грипу. На сьогодні розроблено специфічну профілактику грипу шляхом щеплення. Хоча ефективність імунопрофілактики не стовідсоткова, але в більшості випадків вона захищає від тяжкого перебігу грипу.

До неспецифічної профілактики належать усі заходи, які поліпшують здоров`я (вітамінізація їжі, збагачення її фітонцидами, загартування, боротьба з гіподинамією тощо).

Слід зазначити, що захворюваності дітей на грип та інші ГРЗ сприяє пасивне куріння - слід звернути на це особливу увагу батькам. Важливим також є провітрювання приміщень. Доведено вже не раз і ефективність розосередження дітей (закриття шкіл) на період порогового сплеску захворюваності на грип та ГРЗ серед населення.

Виконання всього комплексу профілактичних заходів дає можливість захистити дитину від грипу або, принаймні, запобігти тяжким ускладненням.

Іван Кононенко,

лікар-педіатр