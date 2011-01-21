Стало відомо, чому чоловіки помирають раніше за жінок

Всесвітня організація охорони здоров`я провела масштабне дослідження серед жителів Європи і встановила, що куріння - основна причина, через яку європейські чоловіки помирають частіше, ніж жінки.

Як повідомляє Бі-бі-сі , дослідницька робота заснована на аналізі статистичних даних по смертність населення країн Європи.

За даними ВООЗ, у більшості країн різниця між жіночою та чоловічою смертністю на 60% зумовлена захворюваннями, пов`язаними з курінням. Так, у Британії тривалість життя у жінок на чотири роки вище, ніж у чоловіків, хоча в останні роки цей розрив почав зменшуватися.

Алкоголь посідає друге місце серед причин гендерних відмінностей у смертності: його вплив виявляється вирішальним у 20% випадків.

Раніше експерти вважали, що істотна різниця в показниках смертності серед чоловіків і жінок пов`язана з фізіологічними відмінностями і з тим, що жінки більш охоче звертаються за медичною допомогою.

Серед 30 європейських країн мінімальні відмінності між чоловічою та жіночою смертністю спостерігаються в Ісландії і Британії, де щороку помирає на 200 чоловіків більше, ніж жінок (у розрахунку на 100 тисяч населення).

Близько 60% передчасних смертей британців обумовлено раком легенів і серцево-судинними захворюваннями, причиною яких часто є куріння.

Найістотніший розрив - у Литві та Україні: там цей показник складає 800 осіб на рік.

"Ця наукова робота говорить про те, що співвідношення статей ґрунтується не тільки на фізіологічні відмінності, але і на соціальних, - говорить доктор Джері Маккарті, який очолює дослідницьку групу. - У більшості випадків вони пов`язані з вживанням тютюну".

Вчені зазначають, що в цілому кількість курців почала знижуватися, проте визнають, що останнім часом спостерігається зростаюча схильність до алкоголю і сигарет серед молодих жінок.

"Необхідно заборонити виставляння тютюнових виробів на вітринах магазинів, - запевняє представник доброчинної організації British Heart Foundation Наташа Стюарт. - Це теж різновид реклами, який схиляє молодь до вживання тютюну".