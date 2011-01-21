Дев'ять немовлят осліпнули через халатність медиків

У УВС міста Волгодонська Ростовської області РФ поступила заява від Рустама Мірзоєва, батька дитини, що постраждала від дій медиків центральної районної лікарні.

Як стверджує Рустам, лікарі відділення патології вагітності ЦРЛ допустили злочинну халатність, не надавши належної уваги здоров`ю новонародженого, так само як і іншим дітям, внаслідок чого вони осліпнули.

Дитина, що народилася раніше терміну, якийсь час знаходилася на штучній вентиляції легенів, що підвищує ризик розвитку ретинопатії - відшаровування сітківки ока. Обстеження у офтальмолога було призначене лише в шестимісячному віці, що грубо порушує терміни огляду недоношених дітей. У результаті, дитина втратила зір вже в тримісячному віці, і це, як стверджує Мірзоєв, не одиничний випадок впродовж декількох останніх років - від халатності медиків цієї лікарні так само осліпнули ще вісім дітей.

УВС Волгодонська відмовило в порушенні кримінальної справи проти медиків за відсутністю складу злочину, після чого Рустам направив заяву прокуророві Ростовської області з проханням відновити перевірку. Як повідомляється, прокуратура відмінила рішення УВС про припинення розслідування і зараз ведеться додаткова перевірка. Справа перебуває на контролі прокуратури Ростовської області.

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