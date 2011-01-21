Цукор - не «біла смерть»

Дослідження британських учених розвіяли сталий міф про те, що цукор – «біла смерть» і лише. В розумних межах цукор корисний, і виключати його з їжі не можна. Річ у тому, що глюкоза активує кровообіг в головному і спинному мозку і істотно зменшує небезпеку ураження бляшками кровоносних судин. Головне – обмежувати споживання цукру до 50–80 г в день. Причому в цю кількість входить і цукор, що міститься в готових продуктах.

Будьте пильні: на етикетках цукор часто ховається під назвою мальтоза, кукурудзяний сироп, патока і ін. А в чистому вигляді краще замінити білий цукор коричневим.

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