Як газовані напої прискорюють процес старіння організму
11:10, 21 січня 2011Зарубіжні новини
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Фосфати негативно впливають
Американські експерти стверджують, що газовані напої прискорюють процес старіння організму.
Фахівці з`ясували, що старіння наближають фосфати, яких в газованій воді дуже багато. Саме вони провокують серцево-судинні захворювання, а також хвороби нирок, повідомляє medicinform.net.
Фосфати негативно впливають на організм, так як вони є токсичними речовинами.
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