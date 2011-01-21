Як газовані напої прискорюють процес старіння організму

Американські експерти стверджують, що газовані напої прискорюють процес старіння організму.

Фахівці з`ясували, що старіння наближають фосфати, яких в газованій воді дуже багато. Саме вони провокують серцево-судинні захворювання, а також хвороби нирок, повідомляє medicinform.net.

Фосфати негативно впливають на організм, так як вони є токсичними речовинами.

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