Соєві продукти викликають безпліддя

Вживання соєвих продуктів може привести до безпліддя через гормон, який є основним компонентом сої. За спостереженнями учених, цей гормон порушує дозрівання яйцеклітин у новонароджених мишей.

Останнім часом дуже багато мовиться про сою. Багато хто упевнений, що даний продукт дуже корисний для здоров`я. Підприємці досить агресивно прагнуть упроваджувати соєві продукти на наш ринок.

Вчені з Національного інституту вивчення санітарного стану навколишнього середовища спільно з ученими з Сиракузького університету вивчили вплив соєвих продуктів на репродуктивне здоров`я новонароджених самок мишей. В процесі експерименту новонародженим самкам мишей тричі протягом перших п`яти днів життя вводили різні дози генистеїну. Геністєїн, що міститься в сої, є натуральним естрогеном рослин і може втручатися в сферу дії власного естрогену (жіночих статевих гормонів) організму.

Аналіз результатів дії генистеїну на 2-6 день життя показав, що у мишей, що одержували високі дози цієї речовини, виникло безпліддя. Більшість яйцеклітин, що містяться в бульбашках - фолікулах цих мишей, розвивалися неправильно і були нездібні відділятися від інших яйцеклітин.

focus.ua