Колір здорової засмаги подарує відповідне харчування

Нове дослідження виявило, що регулярне вживання овочів надасть вашій шкірі колір здорової засмаги. Результати аналізу, проведеного Д-ром Яном Стівеном (Ian Stephen) в Університеті Ноттінгема, показали, що дотримання здорового раціону, багатого фруктами і овочами, надає здорову золотисту засмагу шкірі.

Дослідження, що довело, що кращим способом для придбання привабливого кольору шкіри є не сонячні ванни, а регулярне вживання моркви і томатів, було опубліковано в журналі Journal Evolution and Human Behaviour.

Д-р Ян Стівен з Школи Психології, Університету Ноттінгема в Університетському містечку Малайзії, провів дослідження як частину своєї докторської роботи. Він сказав наступне: "Більшість людей вважають, що єдиний спосіб поліпшити колір шкіри – це покрити її засмагою, але наше дослідження показує, що вживання великої кількості фруктів і овочів дійсно ефективніше".

newsland.ru