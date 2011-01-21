Хочете народити хлопчика - їжте банани
13:26, 21 січня 2011Зарубіжні новини
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І тарілку злакових на сніданок
Британські учені вивчили раціон 740 жінок в ході їх першої вагітності і підтвердили, що вживання бананів сприяє народженню хлопчиків.
Фахівці також знайшли ще один простий спосіб збільшити шанси на народження сина - необхідно з`їдати тарілку злакових на сніданок. 59% жінок, які їли злаки щодня, народили хлопчиків, в порівнянні з 43% жінок, які їли злакові менше разу в тиждень, повідомляє Vrach.TV.
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