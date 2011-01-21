Хочете народити хлопчика - їжте банани

Британські учені вивчили раціон 740 жінок в ході їх першої вагітності і підтвердили, що вживання бананів сприяє народженню хлопчиків.

Фахівці також знайшли ще один простий спосіб збільшити шанси на народження сина - необхідно з`їдати тарілку злакових на сніданок. 59% жінок, які їли злаки щодня, народили хлопчиків, в порівнянні з 43% жінок, які їли злакові менше разу в тиждень, повідомляє Vrach.TV.

focus.ua