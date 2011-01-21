Ромашковий чай знижує цукор у діабетиків

Японські учені провели експеримент на щурах. Вони додали екстракт ромашки в їжу гризунів хворих цукровим діабетом. Виявилося, що ромашка знижує рівень цукру в крові і пригнічує ферменти, які сприяють розвитку ускладнень цукрового діабету. Таким чином, ромашка захищає від діабетичної нейропатії, катаракти, ретинопатії і нефропатії.

Автори дослідження вважають, що щоденне вживання чаю з ромашки разом з їжею допоможе уникнути ускладнень діабету.

Також недавно було доведено, що ромашка пригнічує ріст ракових клітин.

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