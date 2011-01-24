Порнографія калічить свідомість

Сексопатолог Ян Кернер заявляє: порнографія негативним чином впливає на життя людей. За його словами, в сучасному суспільстві все більше чоловіків віддають перевагу порнографії над справжньою жінкою.

Згідно статистиці, тепер завдяки Інтернет-порнографії чоловіки мастурбують від 50 до 500% частіше, ніж раніше, коли зазвичай мастурбація відбувалася один раз в день. Порнографія ж призводить до того, що це може відбуватися до трьох разів за день. Якщо чоловік перебуває в серйозних стосунках, подібна поведінка буде серйозною проблемою.

Як відзначає Кернер, деякі чоловіки знаходяться на рівні розвитку 17-річного підлітка в психологічному плані. Проте їх тіло не відповідає даному віковому показнику. Так, інтервали між ерекцією збільшуються. Якщо за день чоловік кілька разів мастурбував, то жінка, швидше за все, зіткнеться з труднощами інтимного плану.

Також експерт ввів особливе поняття "Синдром дефіциту сексуальної уваги" (СДСВ). Як люди з синдромом дефіциту уваги (СДВ), чоловіки, страждаючі від СДСВ, легко відволікаються через те, що порнографія є концентрацією всього нового і збудливого. А секс з жінкою, виходить, недостатній для збудження.

Чоловіки часто зізнаються: під час сексу їм нудно, вони хочуть, щоб це швидше закінчилося. При цьому у фізіологічному плані вони можуть бути збуджені, чого не скажеш про психологічний аспект. У зв`язку з цим Ян Кернер закликає відмовитися хоч би на якийсь час від порнографії.

newsland.ru