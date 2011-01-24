В Південній Африці оголосили стан "національної катастрофи"

У ПАР в результаті повеней, викликаних тривалими зливами, загинули 70 осіб.

Понад 80 тис. сімей були змушені залишити свої помешкання, передає Бі-Бі-Сі.

Через загрозу повеней надзвичайне становище оголошено у Ботсвані, Намібії, Мозамбіку, Зімбабве і Замбії, в Південній Африці оголошено становище "національної катастрофи", повідомляє сайт meteonovosti.ru.

Крім того, чимало людей постраждали у Лесото, на Мадагаскарі, у Мозамбіку, Малаві, Анголі і Свазіленді.

Рівень води у двох найбільших річках півдня Африки - Замбезі і Окаванго - збільшився майже удвічі.