В Південній Африці оголосили стан "національної катастрофи"
10:20, 24 січня 2011Зарубіжні новини
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Повені через тривалі зливи
У ПАР в результаті повеней, викликаних тривалими зливами, загинули 70 осіб.
Понад 80 тис. сімей були змушені залишити свої помешкання, передає Бі-Бі-Сі.
Через загрозу повеней надзвичайне становище оголошено у Ботсвані, Намібії, Мозамбіку, Зімбабве і Замбії, в Південній Африці оголошено становище "національної катастрофи", повідомляє сайт meteonovosti.ru.
Крім того, чимало людей постраждали у Лесото, на Мадагаскарі, у Мозамбіку, Малаві, Анголі і Свазіленді.
Рівень води у двох найбільших річках півдня Африки - Замбезі і Окаванго - збільшився майже удвічі.
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