Японські вчені збираються клонувати мамонта

Команда японських вчених заявила, що збирається клонувати мамонта. Якщо все відбуватиметься успішно, то маленький мамонт може з`явитися на світ вже за 5-6 років, передає Німецька хвиля.

Генетичний матеріал для експерименту вчені мають взяти з заморожених решток тварини, що зберігаються в російській лабораторії. Як повідомив керівник команди науковців, професор Кіотського університету Акіра ІРІТАНІ, підготовчі роботи вже розпочалися. Разом зі своїми колегами він планує використати для експерименту яйцеклітину самиці слона, яка раптово померла у зоопарку. З клітини мають видалити ядро, імплантувавши туди генетичний матеріал мамонта.

Ембріон, який учені розраховують отримати внаслідок цих маніпуляцій, має виносити сурогатна мати, також самиця слона. Ці тварини є найближчими родичами вимерлих наприкінці льодовикового періоду. Як очікується, матеріал з російської лабораторії японським ученим нададуть влітку цього року.

Якщо плани науковців вдасться втілити в життя, то до народження маленького мамонта має пройти від п´яти до шести років.

Водночас міжнародна команда науковців ще 1999 року заявляла, що спробує провести експеримент з клонування мамонта. Тоді багато експертів вважали ці плани нереальними, оскільки за словами вчених, генетичний матеріал дуже сильно пошкоджений.