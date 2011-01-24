Як лікуватися кашами

Американські медики радять частіше готувати їжу з цільнозернових продуктів. Вівсяні і рисові каші, а також хліб з цілісного зерна, як показало дослідження фахівців з Абердинського університету, так само добре знижують ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи, зокрема інсульту, як і традиційні препарати.

Дослідники спостерігали за станом здоров`я 200 добровольців, частині яких пропонували регулярно вживати цільнозернові продукти (3 рази на день). Решта їли їх набагато рідше, або не їли зовсім. Як з`ясувалося, у тих, хто регулярно вживали в їжу злакові, артеріальний тиск систоли знизився.

В результаті цього було зафіксовано зниження ризику інсульту на 25%, а інфаркту — приблизно на 15%. Для такого ефекту досить було з`їдати по 13–16 г продукту (це половина чашки вівса або рису, або шматок цільнозернового хліба).

lady.mail.ru