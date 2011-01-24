До ожиріння приводить не пиво, а закуска

Іспанські учені в результаті проведеного дослідження виявили, що до ожиріння приводить не пиво, а жирна закуска.

У сумісному дослідженні учених і лікарів-дієтологів університету Барселоні, барселонської клініки і медичного інституту ім. Карлоса III в Мадриді взяли участь 1 249 чоловіків і жінок у віці від 57 років.

Іспанські дослідники отримали результат: ті, хто дотримувався середземноморської дієти і при цьому пив пиво в помірних кількостях, не одужали. Декілька учасників дослідження навіть схуднули, пише Аргументы.ру. Відомо, що в 0,5 літра світлого пива міститься близько 200 ккал, приблизно як в чашці кави із вершками і цукром.

Учені вважають, що іспанські любителі пива корінним чином відрізняються від британських, які вживають пінний напій в великих кількостях, ведуть малорухливий спосіб життя і їдять жирну їжу. Іспанські дослідники довели, що саме пиво з висококалорійною закускою приводить до ожиріння.

focus.ua