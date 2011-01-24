У Японії знищують курей через пташиний грип

410 тисяч курей буде знищено в японській префектурі Міядзакі після того, як у 5-ти з 20-ти загиблих в одному із птахівницьких господарств курей було виявлено і підтверджено вірус пташиного грипу.

Як передає інформаційне агентство Кіодо, розповсюдження пташиного грипу серед курей в префектурі

Міядзакі вже набуло настільки серйозного обсягу, що уряд створив спеціальний штаб по боротьбі із захворюванням.

У суботу на одній із ферм неподалік міста Міядзакі було знищено 10 тисяч курей після підтвердженого зараження 6-ти із загиблих 46 курей через вірус Н5N1. В неділю після проведених аналізів виникла підозра, що від вірусу пташиного грипу загинули кури на іншій фермі тієї ж префектури. Вона розташована на відстані 8,5 кілометра від першого осередку захворювання. До вечора епідеміологи дійшли висновку, що кури були заражені вірусом пташиного грипу.

На фермі, де виявлено новий спалах захворювання, утримують 66 тисяч курей. Проте знищені будуть всі 410 тисяч птахів у 12 господарствах, які розташовані між двома фермами.

Карантин на переміщення курей і курячих яєць введено в десятикілометровій зоні від нового осередку інфекції.

Епідеміологи поки не дали остаточних результатів ДНК, яка дозволить стверджувати про токсичність вірусу.

Крім того, починаючи з жовтня 2010 року в семи місцях від найпівнічнішого острова Хоккайдо до південної префектури Кагосіма були виявлені випадки загибелі перелітних птахів від вкрай небезпечного вірусу пташиного грипу Н5N1.

"Ми вперше зіткнулися з тим, що випадки загибелі птахів від пташиного грипу виявлені одразу в кількох місцях. Зараз важливо, щоб люди прагнули не наближатися до диких птахів і трималися від них на відстані", - сказав в інтерв`ю телекомпанії NHK експерт наукового центру вивчення пташиного грипу.

У грудні 2010 року вірус пташиного грипу був виявлений в префектурі Симане, тоді було знищено 21 тисячу птахів.

У 2007 на кількох птахофермах Японії було зафіксовано чотири спалахи пташиного грипу смертельно небезпечної для людини форми H5N1. Для попередження епідемії було знищено кілька сотень тисяч птахів.

У 2008 році в трупах диких лебедів на Хоккайдо також було виявлено вірус форми Н5N1. У лютому 2009 року пташиний грип був виявлений на фермі в префектурі Айті. Тоді було знищено 250 тисяч перепелиць. Вірус мав безпечну для людини форму.