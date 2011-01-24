У США вже п'ять років не можуть продати будинок, що кишить зміями

У місті Рексбург в штаті Огайо вже п`ять років продається відмінний великий будинок, в якому п`ять спалень, вітальня, їдальня, кілька ванних кімнат, кухня і підсобні приміщення. Причому коштує все це багатство "смішні", навіть за мірками американської глибинки, гроші - 66 тис доларів. Проте будинок ніяк не може знайти свого покупця, тому що в ньому наміцно облаштувалися ... змії.

У будинка були господарями подружжя Бенджамін і Амбер Сешнс. Вони придбали житло в кредит у банку "Чейз", проте досить швидко виявили неприємне сусідство. Незважаючи на всі старання мешканців будинку, в тому числі неодноразові виклики екстермінаторів, позбутися непроханих гостей Сешнсам не вдалося і вони повернули будинок банку.

З тих пір, вже п`ять років ріелтор Тодд Девіс, якому банк запропонував зайнятися продажем цього будинку, вже неодноразово знижував ціну. Та й на продаж, враховуючи його "невеликий недолік", будинок був виставлений не за 179 тис доларів, як коштують аналогічні будинки, а за 109 тисяч. Однак жоден покупець чомусь не "клюнув". Не знайшлося охочих придбати облюбоване зміями житло і за 75 тис доларів, і ріелтору за згодою банку довелося ще знизити ціну.

"Продаж цього будинку - найжахливіше в моїй роботі", - сказав журналістам Девіс. "Мешканці будинку змії - це не просто "проблема", це справжнє зараження", - додав він. За словами ріелтора, надзвичайно складно знайти людей, "які погодяться внести заставу за будинок, який буквально нафарширований зміями".

За словами директора Центру герпетології Північної Америки Джо Коллінза, у такій ситуації найімовірніше винні, ті, хто побудував цей будинок. "Купуючи землі, забудовники не з`ясовують, що там знаходиться, а даремно, адже у світовій практиці відомі випадки, коли будинки будувалися на оселях змій", - сказав він. За словами вченого, змії мають звичку зимувати в одному і тому ж місці, як правило, в тому, де народилися. І якщо там побудувати будинок, то вони неминуче в ньому оселяться.

Причому вивести їх звідти буде практично неможливо, так як плазуни "не підуть добровільно". "Навіть якщо розпочати активну кампанію, більшість змій піде, але кілька обов`язково залишаться, і все почнеться спочатку", - зазначив Коллінз.

Вислухавши таке пояснення фахівця, Девіс заявив про те, що його "можуть врятувати два варіанти". "Або я знайду великих любителів змій, або людей, у яких живе велика кількість мангустів", - додав він.

ami-tass.ru