8 причин, щоб з'їсти банан

Стрес, занепад сил чи поганий настрій? Здоров`я і красу врятують банани - фрукти, які славляться не лише своїм солодким смаком і приємним ароматом, а й цілющими властивостями.

1. Захищають від стресу та зміцнює серце

Банани містять комплекс вітамінів і корисних елементів, що зміцнюють імунітет, покращують діяльність нервової системи, підвищують працездатність, захищають від стресу та сприятливо впливають на роботу серця. Корисності в банані: A, B1, B2, B3, B6, B9, E, PP, залізо, калій, натрій, магній, фосфор і кальцій.

2. Підвищують потенцію

Банани додають чоловікам «сили», а також покращують якість сперми, роблячи її більш рухомою. Хочеш, щоб секс завжди був яскравим? Або мрієш, щоб у твоїй сім`ї скоріше з`явилася дитина? Нехай 2-3 свіжі банани будуть у раціоні майбутнього тата кожен день.

3. Захищають від депресії

Банани містять «гормони радості» - ендорфіни. Потрапляючи в організм людини, вони миттєво покращують настрій, вимітають похмурі думки та нудьгу. Неприємності на роботі або сварка з коханою людиною? З`їж банан - і зрозумієш, що світ усе-таки кращий, ніж здається.

4. Позбавляють кашлю

Банани допомагають позбутися кашлю та застуди. Рецепт: 2 стиглі банани протри через сито, поклади в каструлю, залий 250 мл гарячої води, додай 2 ст. ложки цукру. Суміш добре перемішай, підігрій і пий.

5. Лікують виразку

Банани допомагають при гастриті та виразковій хворобі на початковій стадії. Рецепт: перед кожним прийомом їжі з`їдай по 1 банану. Банани містять речовини, що створюють плівку для захисту стінок шлунка від впливу шлункового соку.

6. Вирішують проблеми з кишечником

Банани, завдяки своїй волокнистій структурі, допомагають при проблемах із шлунково-кишковим трактом, зокрема закрепах. Рецепт: з`їж 3-5 стиглих бананів протягом дня, запиваючи теплим зеленим або трав`яним чаєм без цукру. Зверни увагу: в банановий день іншу їжу їсти заборонено.

7. Знімають набряки

Банани допомагають позбутися набряків, спричинених серцевими захворюваннями. Банани нормалізують водний обмін в організмі. Рецепт: 1-2 банани на день.

8. Заряджають енергією

Банани - найкращі та найсмачніші ліки при анемії і занепаді сил. Рецепт: 2-4 свіжі банани на день. Шматочки бананів можна додавати у вітамінний коктейль, смузі, йогурт або робити бананове пюре.

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