Вчені виправдовують полігамію

Австралійські вчені виправдали полігамію. За їхніми ствердженнями, чим більше у представника сильної статі прихильниць, тим цікавіше він стає як запліднювач. Принаймні проводячи досліди на мишах, учені з`ясували, що сперма полігамних самців зазвичай виграє в перегонах на запліднення.

Авторський колектив з Центру еволюційної біології Університету Західної Австралії показав, що на дистанції в кілька поколінь запліднення полігамними самцями дає більш ефективних у розмноженні особин, які виробляють більше сперми з більш високою рухливістю (тобто здатністю до запліднення) сперматозоїдів, ніж потомство моногамних самців.

Для з`ясування питання про чоловічу фертильність вчені Лі Сіммонс і Рене Ферман звели 16 самок спочатку з моногамними самцями, а потім з полігамними. У контрольній групі послідовність спарювання була зворотною.

Генетичний аналіз ембріонів показав, що полігамні миші перемогли в обох змаганнях: у першому випадку на їхню частку припало 76% зародків, у другому - 58%. Тим самим отримано солідний доказ еволюційної гіпотези, яка говорить, що боротьба за статевого партнера покращує якість сперми.

Фахівці вважають, що причина такого ефекту їм відома: у попередньому експерименті вони аналізували сперму мишей, народжених після восьми поколінь. Виявилося, що самці з полігамними предками виробляють більше сперматозоїдів, які до того ж і рухаються швидше, ніж у моногамних нащадків.

В кінці минулого року професор Лондонської школи економіки Сатоши Каназава випустив книгу, в якій зробив 10 неполіткоректних висновків про людську природу. У ній, зокрема, повідомляється, що розумні чоловіки не зраджують своїм дружинам: полігамія як обумовлена природою властивість чоловіка пішла у минуле.

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