У Росії народилося унікальне немовля

У Хабаровську народилося унікальне немовля, вага якого 7,21 кілограма при рості 67 сантиметрів, повідомила журналістам завідувачка пологового відділення Хабаровського перинатального центру Світлана Вершиніна.

«Народження дитини вагою п`ять-шість кілограмів — це межа в акушерському розумінні, але такий гігантський плід — випадок унікальний. Хлопчик здоровий і добре розвинений», — повідомила Вершиніна у п`ятницю.

За її словами, мама хлопчика, 33-річна Віра Овчинникова — бухгалтер. У сім`ї це друга дитина. Її старшій дочці 14 років, але її вага при народженні не перевищувала норми і складала 3,9 кілограма.

news.mail.ru