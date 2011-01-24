Як не постраждати в ожеледь?

Якщо знати і дотримуватися певних правил безпеки, то жодна ожеледь вас не налякає, а ризик одержати пошкодження буде зведений до наймінімальнішого рівня.

І так, перш, ніж ви зберетеся виходити на вулицю, дізнайтеся, як краще одягатися. Ожеледь трапляється найчастіше в тих випадках, коли всю ніч, наприклад, йде дощ, а під ранок легкий морозець. У таку погоду радимо вам взувати взуття з рельєфною не слизькою підошвою. А в тому випадку, якщо у вас такого взуття немає, то на свої черевики варто наклеїти лейкопластир.

Прагніть пересуватися поволі, нікуди не поспішайте. Іншими словами, не варто мчати, як очманілий, услід транспорту, що йде. Адже цей автобус або тролейбус далеко не останній, а ваше один лише необережний рух цілком може стати критичним, а то і зовсім – останнім у вашому житті.

Якщо ви розумієте, що ви ось-ось впадете, постарайтеся згрупуватися і максимально напружити групи м`язів. У момент падіння постарайтеся перекотитися на бік.

Падаючи, у жодному випадку не виставляйте перед собою руки, інтуїтивно уявляючи собі, що таким чином ви пом`якшите удар.

В тому випадку, якщо ви розумієте, що падати ви будете вперед, постарайтеся максимально випрямити ноги, в цьому випадку ви застережете себе від пошкодження колінного суглоба.

В тому випадку, якщо ви падаєте назад, постарайтеся притиснути своє підборіддя до грудей, в цьому випадку ви зможете уникнути черепномозкової травми.

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