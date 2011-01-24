Антиоксиданти допомагають зачати дитини

Чоловіки, які хочуть допомогти своїм дружинам завагітніти, можуть підвищити свої шанси, приймаючи антиоксиданти, вважають автори нового дослідження. Вітаміни і мінерали, такі як вітамін Е, L-карнитин, цинк і магній здатні поліпшити якість сперми, мовиться в огляді, складеному на основі 34 досліджень.

Експерти з Cochrane Library проаналізували дані більш як 2800 пар, що зіткнулися з проблемою чоловічої субфертильності (зниженої плодючості). Всі випробовувані одержували медичну допомогу, пов`язану з дітородженням, наприклад, проходили процедуру АЧ (екстракорпорального запліднення).

Дослідники відзначили, що активні форми кисню приводять до пошкодження клітин, зокрема клітин сперми. А це вже, можливо, призводить до зниження якості сім’я і впливає на здатність до запліднення. Проте заподіюваний збиток можна скоротити, приймаючи антиоксиданти.

newsland.ru