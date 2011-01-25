Опубліковано список постраждалих у «Домодєдовому»

08:56, 25 січня 2011
Зарубіжні новини
0

У лікарнях - 110 осіб

У лікарнях Москви і Московської області залишаються 110 осіб, які зазнали поранень у результаті теракту в аеропорту «Домодєдово».

Список постраждалих і їх місце перебування розміщено на сайті МНС Росії.

Окрім цього, на сайті МНС опубліковано попередній список загиблих, складений за знайденими документами. Серед них - громадянка України Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

На даний момент пізнані тіла 25-ти з 35-ти загиблих.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter