Опубліковано список постраждалих у «Домодєдовому»

У лікарнях Москви і Московської області залишаються 110 осіб, які зазнали поранень у результаті теракту в аеропорту «Домодєдово».

Список постраждалих і їх місце перебування розміщено на сайті МНС Росії.

Окрім цього, на сайті МНС опубліковано попередній список загиблих, складений за знайденими документами. Серед них - громадянка України Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).

На даний момент пізнані тіла 25-ти з 35-ти загиблих.