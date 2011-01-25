Опубліковано список постраждалих у «Домодєдовому»
08:56, 25 січня 2011Зарубіжні новини
0
У лікарнях - 110 осіб
У лікарнях Москви і Московської області залишаються 110 осіб, які зазнали поранень у результаті теракту в аеропорту «Домодєдово».
Список постраждалих і їх місце перебування розміщено на сайті МНС Росії.
Окрім цього, на сайті МНС опубліковано попередній список загиблих, складений за знайденими документами. Серед них - громадянка України Ганна Машутіна (творчий псевдонім – Яблонська).
На даний момент пізнані тіла 25-ти з 35-ти загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter