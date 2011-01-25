Мертве немовля "ожило" від дотику матері

У Австралії лікарі-акушери стали свідками справжнього дива. У молодої жінки передчасно народилися двійнята. Діти з`явилися недоношеними і відразу ж були поміщені у відділення інтенсивної терапії. Дівчинка виявилася здоровою, а ось хлопчик був дуже слабкий. Реанімація не допомогла, і лікарі констатували його смерть.

Дитину принесли матері, щоб вона змогла попрощатися. Шокована жінка дві години просиділа з притиснутим до грудей мертвим малюком. Її підтримував чоловік, вони говорили з немовлям, розповіли, як хотіли його назвати, як вони його чекали. І о диво! – немовля раптом поривчасто вдихнуло і ожило.

Лікарі спочатку не повірили своїм очам, але коли малюк почав смоктати палець, змочений в молоці, то тут вже треба було визнати: хлопчик ожив! Зараз хлопчик і його сестра вже відсвяткували півріччя життя.

newsland.ru