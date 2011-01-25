Скумбрія труїть нас ртуттю

Морська риба – основне джерело зараження людського організму ртуттю, несе більше цього металу, ніж прісновода. Учені закликають приділяти більше уваги проблемі забруднення ртуттю Світового океану, не дивлячись на те, що її рівень в прісноводих водоймищах формально вищий.

Наскільки і чим небезпечна ртуть? З одного боку, довідники підказують нам, що по ступеню небезпеки ртуть відноситься до першого класу (надзвичайно небезпечна хімічна речовина). Ртуть і її сполуки вражають нервову систему, печінку, нирки, шлунково-кишковий тракт, при вдиханні – дихальні шляхи (а проникнення ртуті в організм частіше відбувається саме при вдиханні пари, що не має запаху). Більш того, органічні сполуки ртуті (наприклад, метилртуть) набагато токсичніші.

Нове дослідження, опубліковане в Nature Geoscience, показало, що моря і океани значно більше страждають від зараження ртуттю, ніж прісноводні водоймища: цьому сприяє солона вода.

Ртуть накопичується в організмах тунця, скумбрії і інших хижих риб, що займають вищий ступінь в харчових ланцюгах океану. Людина, що вживає в їжу таку рибу, піддає своє здоров`я дуже серйозному ризику.

lenta22.ru