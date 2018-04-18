Яке печиво найкорисніше для дітей?

Багато мам вважають, що найшкідливіше печиво для їх дітвори – жирне пісочне, а найкорисніше – крекери. Фахівці із цього приводу мають зовсім іншу думку. На їх погляд, в рейтингу корисності печива саме крекер знаходиться на останньому місці. Печиво дозволяється давати дітям з 6 місяців, але деякі педіатри рекомендують починати балувати малюків випічкою тільки з 1 року. Природно, перший час треба годувати улюблених чад спеціальними дитячими печенюшками без цукру, жиру, солі і перед покупкою дуже уважно читати їх склад, адже навіть під назвою «Дитяче» може ховатися досить алергенний продукт. Зовсім інша справа, коли малюк підростає, набирається сил і досягає шкільного віку. Тоді йому можна їсти і солодкі колобки, і соломку з маком, і пісочні печенюшки з горішками. Ось тільки на деякі ласощі краще не налягати або відмовитися від них зовсім, інакше є шанс підірвати здоров`я або вирости не вгору, а вшир.

1-е місце: галети, «Шкільне», «Марія» Якщо скласти рейтинг корисності печива, на першому місці опиняться сухі галети. Вони робляться тільки з води і муки, тому є дієтичними, неалергенними і низькокалорійними (340 ккал на 100 г). Однак у будь-якому випадку вироби з ароматизаторами купувати не варто, а ось соду або солі в складі лякатися не варто – під час випічки ці розпушувачі перетворяться і стають безпечними, до того ж завдяки ним печиво добре відкушується.

2-е місце: соломка Ароматна і смачна соломка теж відноситься до сухого печива. Але на друге місце рейтингу вона потрапила через присутність пристойної кількості цукру і однієї технологічної особливості. Річ у тому, що для отримання коричневої глянсової поверхні соломку дуже сильно прожарюють і у середині готовки обприскують лугом, без якого виріб був би блідим і непоказним.

3-е місце: вівсяне Ще один представник корисного для дітвори печива – вівсяне (450 ккал). Жиру в ньому небагато (на 100 г борошна - 5 г) і, що головне, крім пшеничного борошна, використане вівсяне грубого помелу (у співвідношенні 3/1). Саме воно забезпечує кондитерський виріб клітковиною, вітамінами і мінералами. Втім, не кожне вівсяне печиво, лежачи на наших прилавках, можна назвати корисним. Коли вибиратимеш ласощі для своєї дитини, зверни увагу на колір. Якщо печенюшки красиві, глянсові і яскраво-коричневі, значить, вони ненатуральні. А ось коли в тесті присутня велика кількість вівсянки, виріб виходить блідуватим.

4-е місце: «Ювілейне», «Вершкове» Пісочне печиво з виразно видним малюнком на поверхні («Ювілейне», «Вершкове», «Весняне») фахівці називають цукровим. У нім значно більше жиру, ніж у вівсяному (20 г на 100 г муки), і робиться воно з дуже пластичного тіста, Хороше цукрове повинне бути жовтуватого кольору, крихке, пористе і здатне до швидкого набухання.

5-е місце: пісочне На жаль, діти рідко люблять сухе печиво і з більшою радістю уплітають пісочну випічку – калорійну (до 500 ккал), з великою кількістю цукру і жирів (30 г на 100 г муки). Природно, краще, якщо ти готуватимеш її сама на основі вершкового масла, тому що все магазинне печиво роблять з маргарину. Втім, треба лише обмежити споживання жирного продукту і вибирати для дитини якісний товар. На відміну від цукрових пісочні вироби не так добре тримають форму, але все-таки. І звертай увагу на склад солодощів, адже чим коротший і простіший список інгредієнтів, тим більш безпечною для твоєї дитини буде випічка.

6-е місце: крекери Крекери зайняли в рейтингу останнє місце завдяки своєму складу. Тому що робляться вони за технологією сухого печива – розкочуються якнайтоншим шаром, збираються в багатоярусний «торт» і розрізають на круги, ромби і квадрати. Але на відміну від корисних галет кожний з 40 шарів змащується маргарином і присмачується харчовими добавками (ароматизатор сиру, шинки). Природно, виріб виходить неймовірно жирним і його калорійність стає на рівні пісочного – 480-500 ккал. Крім того, крекери рясно посипають сіллю, яка порушує у дитини водний обмін і викликає спрагу.

Не дитяче печиво Печенюшки з начинками дуже смачні і ефектні. Але давати їх дітям не слід. Зі всіх добавок у виробничій випічці найбезпечнішою вважається лише горіхова. А ось решта начинок і прикрас може нашкодити здоров`ю твого малюка.

Шоколадна глазур. Натуральним шоколадом, зробленим з корисного какао-масла, печиво не заливають. І справа тут не в жадібності виробників, а в технологічній необхідності. Виявляється, жири з какао-продуктів і з печива при взаємодії викликають неприємний запах і смак гіркоти. Тому глазур роблять навіть не з пальмових замінників какао-масла, а з лауринової кислоти. Вона ж використовується для виготовлення в`язнучих на зубах солодких плиток.

Думка фахівця Ірина Філіна, керівник відділу хлібопекарського і кондитерського напряму компанії «Російська трапеза»:

- Зіпсувалося печиво чи ні, можна визначити за його смаком і запахом. Найголовніше, що воно не повинне бути згірклим. До речі, чим сухіша випічка, тим довше вона зберігається. Галети, крекери, «Марія» або «Дитяче» не псуються цілий рік (природно, в тому випадку, якщо знаходяться в поліетилені і захищені від вологи). А ось якщо такий термін придатності стоїть на пісочному печиві, купувати його дитині я не раджу – це говорить про те, що у виробі містяться консерванти.

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