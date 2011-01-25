Що потрібне людині для довгого життя?

Озлоблені на весь світ жінки із стервозним характером живуть менше, ніж доброзичливі милі створіння. Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами Психосоматичної клініки в західнонімецькому Фрайбурзі. Протягом восьми років вони спостерігали за станом здоров`я 100 тис. жінок з низки країн у віці від 50 до 79 років, які добровільно взяли участь в незвичайному дослідженні.

Милі молоді дружини продовжують життя своїм чоловікам, стверджують дослідники з Інституту демографічних досліджень імені Макса Планка в Ростоку. Вони спростували існуючу думку, ніби часті контакти зрілих чоловіків з молодими жінками у зв`язку з підвищеним емоційним навантаженням укорочують життя сильної половини людства.

Цю точку зору розділяють фахівці Німецького товариства дослідження і медицини сну. "Вся справа в регулярному сексі, який корисніший за спорт, і пов`язаному з ним здоровому сні тривалістю 6-9 годин", - говорить професор Вальтер Хармс. Якщо раніше для боротьби з безсонням лікарі рекомендували перед сном зробити декілька спортивних вправ, то зараз їх точка зору змінилася. "Новітні дослідження довели благотворну дію сексу на сон і здоров`я людини", - відзначив він. Тим часом тривале безсоння може стати причиною захворювань серцево-судинної системи, хвороби Паркінсона, хронічної втоми, депресії і суїциду.

Але для довгожительства і підтримки хорошого здоров`я недостатньо мати молоду дружину, стверджують експерти німецької лікарняної каси обов`язкового медичного страхування TKK. Потрібна ще постійна цікава робота. Згідно з результатами їх дослідження, безробітні через стрес і додаткові важкі психологічні навантаження в середньому хворіють набагато довше. У безробітних тривалість одного лікарняного в середньому 20 днів, а у тих, що працюють - 10.

ami-tass.ru