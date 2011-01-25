Як позбутися судинних зірочок?

Нерідко на шкірі ніг з`являються судинні «зірочки» – червонуваті прожилки, які є наслідком розширення дрібних вен, що знаходяться в шарі шкіри.

Як виникають судинні зірочки? Судинні зірочки – це розширені внутрішньошкірні капіляри, які з цілого ряду причин втратили свій тонус. У переважній більшості випадків ця проблема виникає у жінок, що, в першу чергу, пов`язано з гормональним чинником.

Коли підшкірна вена, що живить капіляр, розширюється, в ній підвищується тиск, і цей тиск розпирає внутрішньошкірний капіляр – і на шкірі з`являється зірочка. Ну, а у міру розвитку хвороби зірочки починають «розповзатися» по шкірі.

Методи лікування судинних зірочок Судинні зірочки не лікують, а видаляють, як і варикозні вени. Річ у тому, що змінені вени вже нормально не функціонують, вони лише заважають нормальному кровотоку, підвищуючи навантаження на здорові вени. Тому при лікуванні варикозної хвороби і пошкоджені вени, і судинні зірочки потрібно видаляти, організму без них стане тільки краще.

Найпоширеніший, ефективніший і безпечніший метод – склеротерапія.

Пацієнтові роблять уколи – вводять у вену спеціальний препарат, який склеює її стінку. Потім на декілька днів на ногу надягають спеціальну компресійну панчоху, яка тисне на судини, допомагаючи їм склеїтися. Пацієнт тим часом веде звичний спосіб життя. Зазвичай лікування складається з декількох сеансів і в середньому займає 2-3 тижні.

Судинні зірочки ж прибирають методом мікросклеротерапії – склерозуючий препарат вводять дуже тонкою голкою в розширені капіляри. Це практично безболісна методика, яка дає досить швидкий результат. Якщо все добре, то за 2-3 тижні судинні зірочки повністю зникають.

Існують ще лазерна коагуляція і термокоагуляція. Але з ними краще бути обережніше. Річ у тому, що лазер часто використовується косметологами в салонах краси, а лікар-косметолог, навіть дуже грамотний, розумний – не флеболог. Він не володіє УЗД, не розуміє, що відбувається з венами. Він прибере тільки зовнішні прояви. І ще питання, чи буде ефект і чи надовго він збережеться.

Боротьбу з судинними зірочками потрібно починати не з косметолога, а з флеболога, тому що тільки після попереднього обстеження і проведення ультразвуку можна правильно підібрати метод необхідної дії.

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