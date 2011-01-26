Хто більше заробляє грошей, той довше живе, з`ясував у Данії Національний інститут охорони здоров`я і Економічна рада Робочого руху.

Проведене двома організаціями соціологічне дослідження показало, що тривалість життя у 25 проц. населення з найвищими зарплатами складає в середньому 81,4 року, або на 10 років більше, ніж у 25 проц населення з найнижчими зарплатами. Згідно опитування, за останні 20 років різниця між цими показниками двох майнових категорій населення країни подвоїлася.

Дослідження продемонструвало, що за останні 20 років тривалість життя виросла у данського населення в цілому, проте це збільшення було значніше у освіченіших данців. Також цей показник ріс швидше у чоловіків, ніж у жінок.

Як відзначив керівник дослідження з Національного інституту охорони здоров`я Хенрік Бреннум-Хансен, головна причина, що привела до виникнення різниці, - спосіб життя. Так, спроможні данці більше часу приділяють заняттям спортом, споживають здорову їжу і не палять.

ami-tass.ru