У Петербурзі обвалився дах гіпермаркету: 14 людей постраждали

У Санкт-Петербурзі обвалилася крівля торгового комплексу, загинув касир, 14 людей постраждали.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

«За версією слідства, 25 січня близько 20.30 по Виборзькому шосе через скупчення снігу стався обвал крівлі гіпермаркету «О’кей» на площі близько 500 кв. метрів. Внаслідок обвалу даху загинула 30-річна касир, ще 14 працівників гіпермаркету і покупців з різними тілесними ушкодженнями госпіталізовані», - йдеться в повідомленні. На даний момент 4 з потерпілих переведені на амбулаторне лікування.

Слідством розглядаються різні версії того, що сталося, зокрема порушення як правил експлуатації, так і допущені при проектуванні гіпермаркету.

Зараз огляд місця події припинено до усунення загрози подальшого обвалуння крівлі. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин трагедії. Розслідування кримінальної справи триває.

Слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Санкт-Петербургу порушено кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки при веденні будівельних та інших робіт, що стали причиною смерті людини (ч.2 ст. 216 Кримінального кодексу РФ).