Впізнані всі 35 загиблих внаслідок теракту в «Домодєдове»
09:51, 26 січня 2011Зарубіжні новини
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Повідомляє МНС
Впізнані всі 35 загиблих внаслідок теракту в московському аеропорту «Домодєдово».
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на МНС Росії.
У медустановах Москви та області залишаються 116 чоловік. Потерпілі розміщені в 25 лікувальних установах столиці і Підмосков`я.
Напередодні повідомлялося, що госпіталізовано 110 чоловік.
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