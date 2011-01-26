Впізнані всі 35 загиблих внаслідок теракту в «Домодєдове»

Впізнані всі 35 загиблих внаслідок теракту в московському аеропорту «Домодєдово».

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на МНС Росії.

У медустановах Москви та області залишаються 116 чоловік. Потерпілі розміщені в 25 лікувальних установах столиці і Підмосков`я.

Напередодні повідомлялося, що госпіталізовано 110 чоловік.