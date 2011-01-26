Конопляна олія підвищує імунітет і виводить токсини

Ми якось забули дерев`яну олію, на якій стояла вся Русь! І була відмінно здоровою! Дерев`яна, вірніше конопляна олія, ось чудовий для здоров`я природний продукт. Виводить забруднення, будь-які токсини з організму, значно підвищує імунітет - лікує навіть онкологічні захворювання! Та і потрібно її на день людині максимум одну столову ложку, в салат або в кашу!

Ця олія оздоровлює шкірні покриви трохи краще будь-якого дорогого крему, буквально омолоджує шкіру! Природно, що шкіру протирають тільки на ніч. Це взагалі правило для будь-яких мазей і кремів для обличчя. Оскільки при сонячному світлі всі мазі на шкірі розкладаються на отруйні складові і всмоктуються в кров. А що роблять ті, що загоряють на пляжах світу?! Труять себе коханих! Парфю-юм! Та це ж бізнес!

spirit711