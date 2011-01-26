Сонцезахисний крем викликав рахіт у 12-річної британки

У британської дівчинки виявили початкову стадію рахіту через постійне застосування сонцезахисного крему, пише The Daily Telegraph.

12-річна Тайлер Еттрилл (Tyler Attrill) з курортного міста Сендаун на острові Уайт почала скаржитися на болі в ногах після двох ортопедичних операцій, перенесених три роки тому (з поточним діагнозом вони зв`язані не були). Не дивлячись на значний термін, повного відновлення самопочуття у неї не наступило.

Батьки Еттрилл неодноразово показували дочку лікарям, проте лікування виявлялося безуспішним. Лише у листопаді 2010 року фахівці з Саутгемптонської лікарні загального профілю зробили дівчинці аналіз на дефіцит вітамінів і виявили недолік активної форми вітаміну D.

Рахіт

Лікарі здивувалися, оскільки цей вітамін активується в організмі під дією ультрафіолетового випромінювання, а острів Уайт є одним з найбільш сонячних регіонів Великобританії. При опитуванні батьків з`ясувалося, що мати дівчинки, 36-річна медсестра Лайза Еттрилл (Lisa Attrill) завжди обробляла шкіру дочки кремом з високим рівнем захисту від ультрафіолету (SPF 50), коли вона гуляла в сонячні дні.

Це привело до дефіциту вітаміну D і, як наслідок, розвитку рахіту. Після прийому вітаміну і дозованого ультрафіолетового опромінювання стан дівчинки значно покращав.

medportal.ru