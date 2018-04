Прибирання снігу може бути небезпечним для здоров'я

Прибирати сніг навколо будинку чи гаража - нелюбиме, але необхідне заняття взимку. Проте мало хто знає, що "зарядка з лопатою" також може бути небезпечною для здоров`я і пов`язана з багатьма серйозними і навіть фатальними випадками серед дорослих і дітей. Травматологи Center for Injury Research and Policy при Research Institute at Nationwide Children `s Hospital / США / підрахували, що за останній 16-річний період в Америці в середньому щорічно відбувалося більше 11 тис. нещасних випадків у результаті прибирання снігу будинку.

Відзначено, що найбільш поширений діагноз, які отримували американці після такого заняття - це ушкодження м`яких тканин / 55 відсотків /, рвані рани / 16 відсотків / і переломи / 7 відсотків /. Нижня частина спини найбільш часто потерпала під час прибирання снігу - у 34% випадків, далі йдуть травми руки та кисті рук / 16% / і голови / 15% /. У 54% американці отримували розтягування м`язів, невдало падали в 20% випадків або вдарялися лопатою в 15% випадків. Найсерйозніші травми включали ушкодження серця в 7% випадків, складаючи більше половини випадків госпіталізацій і 100% серед 1 тис. 647 смертей, пов`язаних із самостійною прибиранням снігу.

ami-tass.ru