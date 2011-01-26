Народні рецепти від болю у суглобах

Взимку часто можна почути скарги на суглоби: у когось «крутить» коліна, у інших — руки або болить спина. Артроз швидко прогресує, тому при перших симптомах нездужання в суглобах потрібно звернутися до лікаря. А щоб полегшити такий стан, ми пропонуємо в домашніх умовах приготувати зілля за рецептами лікаря-натуропата Олени Світко.

ХВОЙНИЙ РЕЦЕПТ. Візьміть 200 г ялинових голок, 50 г живиці і 5 крапель ялицевої олії. Залийте 1 л води і закип`ятіть. Змочіть у відварі тканину і накладайте компреси на ніч протягом місяця.

ВИТЯЖКА З РИСУ. Рис має властивість «витягати» з суглобів солі, що відклалися. Для підвищення ефективності його потрібно заздалегідь замочити у воді на 1-2 доби. Потім рис потрібно промити, відсипати 2 ст.л. у іншу банку і знову залити водою. Через добу все повторити і таким чином довести до 5 банок. З вимоченого рису можна зварити кашу і приймати за декілька годин до основного прийому їжі, щоб рис витягнув всі солі.

МАЗЬ ІЗ СВІЧОК. Розігрійте 0,5 літра соняшникової олії на паровій лазні, додайте 100 г живиці і 10 натертих церковних свічок. Варіть суміш 30 хвилин на пару. Поки мазь рідка — процідіть. Охолодіть і змащуйте хворі місця по 3 рази на день, 2 тижні.

МИЛО З ГАСОМ. Візьміть соняшникову олію (50 мл), гас (50 мл), чверть шматка господарського мила і 1 ч. ложку соди. Змішайте всі інгредієнти і залиште на 3 дні в темному місці. Таку мазь потрібно втирати в суглоби щодня протягом двох тижнів.

НАФТАЛІНОВА МАЗЬ. Приготуйте 25 г нафталіну і 200 г цільного молока. Нафталін розітріть в порошок, з`єднайте з молоком. Посуд з сумішшю помістіть на водяну лазню і при безперервному помішуванні доведіть воду до кипіння. Продовжуйте помішувати протягом 10 хв., потім вогонь відключіть, але суміш залиште в гарячій воді і продовжуйте мішати її, поки вода не охолодиться до кімнатної температури. Після цього посуд з сумішшю помістіть в темне місце. Одержаною маззю змащуйте хворе місце вранці і увечері.

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