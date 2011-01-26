Виноград допомагає схуднути

Позбавитися зайвої ваги допомагає виноград, з`ясували американські учені. Ефект від поїдання винограду пояснюється тим, що він виводить з організму шлаки .

Фахівці з Техаського Університету (США), провівши необхідні дослідження, довели, що активний природний інгредієнт винограду - ресвератрол - стимулює роботу адипонектина. Це гормон, що впливає на механізми утворення жирових клітин в організмі людини, повідомляє РІА Новини з посиланням на Personal Liberty News Desk.

Існує навіть спеціальна дієта, при якій в перші три дні потрібно їсти винятково виноград (але не більш як 1,5 кг в день), а також вечеряти ним протягом двох тижнів. Ефект від поїдання винограду пояснюється тим, що він виводить з організму шлаки і допомагає схуднути.

Виноград корисний і тим, хто страждає діабетом, стверджують учені.

focus.ua